«Укрпошта» домовилась про доставку пенсій з 1 січня

«Укрпошта» доставлятиме гроші у січні й лютому за тарифом 2020 року

Компанія «Укрпошта» продовжить дію поточного договору з доставки пенсій у січні й лютому за тарифами 2020 року і продовжить обговорення нових тарифів на 2021 рік.

Як повідомила пресслужба «Укрпошти» в четвер, відповідну пропозицію поштового оператора прийняв Пенсійний фонд України.

«Завдяки такому кроку пенсіонерам протягом двох перших місяців 2021 року будуть виплачені та доставлені пенсії за звичним графіком. А всі учасники процесу - Пенсійний фонд України, Міністерство фінансів та Міністерство соціальної політики отримають час на вироблення системного рішення щодо тарифів на виплату та доставку пенсій, яке вже запропонувала «Укрпошта», - зазначено в повідомленні.

У компанії сподіваються, що укладаючи додаткову угоду, Пенсійний фонд публічно заявить про дозвіл пенсіонерам на час карантину дистанційно переходити на обслуговування до «Укрпошти» з банків, особливо в тих населених пунктах, де закриваються їхні відділення, а електронний цифровий підпис там не працює.

«Цю норму закону ПФУ має виконувати, щоб захистити здоров'я громадян та не наражати на небезпеку одну із груп ризику. Пенсіонери не повинні приїжджати особисто, аби документально оформити перехід із банку в «Укрпошту», для цього має бути достатньо надіслати необхідні документи поштою», - наголосив поштовий оператор.

Наразі пропозиції «Укрпошти» обробляють у профільних міністерствах, підприємство очікує на їхнє рішення.

Напередодні стало відомо, що «Укрпошта» може припинити доставку пенсій з 1 січня.

Водночас директор «Укрпошти» запропонував урядовцям рішення проблеми. Ігор Смілянський пропонує продовжити дію поточного договору, за поточними (старим) тарифами на два місяці, січень і лютий.