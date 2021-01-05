На Полтавщині судитимуть учасників банди, які підірвали авто Укрпошти

Бандити підірвали автівку Укрпошти та викрали понад 2 млн грн

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників озброєної банди за фактом розбійного нападу на автомобіль Полтавської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта».

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури

За даними слідства, 52-річний житель міста Лубни, працюючи листоношею із супроводження пошти в Полтавській дирекції АТ «Укрпошта» та володіючи інформацією про маршрути службових автомобілів, в яких перевозили кошти для виплати пенсій, з метою заволодіння грошима залучив до скоєння розбійного нападу трьох знайомих.

Діючи за заздалегідь розробленим планом, організатор попередньо заклав у кабіну автомобіля саморобний вибуховий пристрій, який за допомогою електродетонатора учасники банди привели в дію під час руху автомобіля між селами Тишки та Ждани Лубенського району 7 липня 2020 року. Унаслідок вибуху 2 працівників товариства отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

«У подальшому, погрожуючи потерпілим пістолетом «KRAL», нападники заволоділи 2 млн та майже 700 тис. грн, табельною зброєю (пістолетом «Макарова») і патронами», – йдеться у повідомленні.

Зловмисники обвинувачуються в організації та участі в озброєній банді; закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; розбої, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах; придбанні, носінні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконному виготовленні вибухового пристрою та у заволодінні вогнепальною зброєю і бойовими припасами, вчинених організованою групою (ст. 257; ч. 2 ст. 15, п. п.1, 6, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 187; ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 263-1; ч. 3 ст. 262 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Полтавській області.