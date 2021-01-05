Банківську картку тепер можна поповнити у відділенні Укрпошти

Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн

Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію

Компанія Укрпошта запустила у трьох тисячах своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«У понад 3000 автоматизованих відділень Укрпошти, що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard», - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію.

«Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчим, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією – безконтактну, з чипом чи магнітною стрічкою», - наголосили в Укрпошті.

Повідомляється, що для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо картка відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.

До слова, 7 січня працюватимуть лише чергові відділення «Укрпошти». Оператори поштового зв’язку України – «Укрпошта», «Нова пошта» та «Meest» – оприлюднили графіки роботи під час різдвяно-новорічних свят.

Також додамо, що Укрпошта домовилась про доставку пенсій з 1 січня. Принаймні до весни ця послуга буде діяти.

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