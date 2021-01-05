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    Банківську картку тепер можна поповнити у відділенні Укрпошти

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    Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн - Банківську картку тепер можна поповнити у відділенні Укрпошти
    Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн
    Фото: Укрпошта

    Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію

    Компанія Укрпошта запустила у трьох тисячах своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки. 

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «У понад 3000 автоматизованих відділень Укрпошти, що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard», - йдеться в повідомленні пресслужби.

    Зазначається, що зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію.

    «Тарифи Укрпошти на поповнення готівки є нижчим, ніж в середньому у фінансових установах. Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією – безконтактну, з чипом чи магнітною стрічкою», - наголосили в Укрпошті.

    Повідомляється, що для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо картка відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.

    До слова, 7 січня працюватимуть лише чергові відділення «Укрпошти». Оператори поштового зв’язку України – «Укрпошта», «Нова пошта» та «Meest» – оприлюднили графіки роботи під час різдвяно-новорічних свят.

    Також додамо, що Укрпошта домовилась про доставку пенсій з 1 січня. Принаймні до весни ця послуга буде діяти. 

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    Теги: банки гроші технології Укрпошта фінанси послуги пошта
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