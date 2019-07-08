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    Національна спілка журналістів України звернулася до NewsOne

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    <span>NewsOne і &laquo;Россия1&raquo; анонсують проведення телемосту &laquo;Надо поговорить!&raquo; 12 липня о 18:00</span> - Національна спілка журналістів України звернулася до NewsOne
    NewsOne і «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00

    НСЖУ закликала телеканал NewsOne якомога скоріше переглянути своє рішення щодо проведення телемосту з каналом Росія24

    Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засудила проведення телемосту українським телеканалом NewsOne та державним російським телеканалом Росія24.

    Про це повідомив у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

    «Наша позиція однозначна - «російські ЗМІ несуть пряму відповідальність за розпалювання ворожнечі та поширення інформаційної пропаганди, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні» (цитата із заяви Правління НСЖУ, квітень 2018). Ми готові захищати широкі права українських журналістів та українських ЗМІ, водночас обурливою є пряма співпраця із російським пропагандистським телеканалом», - говориться у заяві НСЖУ.

    Національна спілка журналістів закликала колектив телеканалу NewsOne дотримуватися чинного законодавства та норм медіарегулювання, які забороняють трансляцію в українському ефірі російських телеканалів.

    «При цьому власники та керівники медіа повинні враховувати , що свідома співпраця з державними російськими медіа може бути фактором, який спричинить протестні акції (та цілком реально - фізичну агресію)...» - додається у заяві.

    НСЖУ закликала телеканал NewsOne якомога скоріше переглянути своє рішення щодо проведення телемосту з каналом Росія24.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!», який відбудеться 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

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