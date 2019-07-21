НСЖУ виявила псевдожурналістів на виборчих дільницях Полтавщини



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Видача посвідчень стороннім особам може розцінюватися як злочин

У НСЖУ засуджують практику надання стороннім особам посвідчень журналістів

Громадяни з тимчасовими журналістськими посвідченнями позаштатних кореспондентів газети «Автограф» та комунальної Кременчуцької міської телерадіокомпанії присутні на виборчих дільницях Кременчука.

Відповідну інформацію Національній спілці журналістів України надав головний редактор «Кременчуцької газети» та секретар Кременчуцької первинної організації НСЖУ Олег Булашев, повідомляє пресслужба НСЖУ.

Як зазначається у повідомленні, під час висвітлення перебігу голосування у місті журналісти «Кременчуцької газети» виявили на виборчих дільницях громадян, які представляються спостерігачами, але цей їхній статус заперечують у виборчкомах. Насправді ці «спостерігачі» реєструються на виборчих дільницях саме як працівники ЗМІ і пред’являють посвідчення газети «Автограф» або комунальної телерадіокомпанії. Посвідчення є тимчасовими – їхня дія закінчується 23 липня.

«Вони представляються «працівниками преси», але не можуть відповісти на запитання, які теми раніше висвітлювали на телебаченні чи в газетах. До цього таких «журналістів» не бачили жодного разу на жодній події в місті!» - наголосив Булашев.

Пресслужба НСЖУ спробувала взяти коментар у керівництва Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Проте директор КП «КМТРК» Сергій Перепелятник кинув слухавку, відказавши, що «не готовий зараз спілкуватися».

У НСЖУ засуджують практику надання стороннім особам посвідчень журналістів і закликають політичні штаби і редакції ЗМІ не зловживати правом перебування журналістів на виборчих дільницях.

«Справжніх журналістів закликаємо в день виборів фотографувати на дільницях журнали реєстрації працівників ЗМІ та оприлюднювати в соціальних мережах, передавати в НСЖУ факти присутності псевдокореспондентів», – звертається до колег найбільша журналістська організація України.

Раніше повідомлялося, що поліція завернула автобуси із псевдожурналістами, які їхали на Донеччину.

Крім того, що зловживання правами працівників ЗМІ на доступ до виборчих дільниць дискредитує роботу справжніх журналістів, в НСЖУ наголошують, що видача посвідчень стороннім особам може розцінюватися як злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність.