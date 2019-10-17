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    «Укрпошта» з нового року підвищує тарифи

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    «Укрпошта» з нового року підвищує тарифи

    Тарифи монополіста зростуть з 1 січня 2020 року

    Тарифи АТ «Укрпошта» на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зростуть на 10-12,5%. Відповідне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

    Згідно з рішенням, тарифи на пріоритетні відправлення зростуть на 10%, на непріоритетні - на 12,5%.

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    Граничні тарифи на листи, поштові картки без ПДВ, грн з 1 січня 2020 року.

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    Граничні тарифи на бандеролі без ПДВ, грн з 1 січня 2020 року.

    Крім того, збільшені тарифи за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу з 7 грн до 8 грн (без ПДВ).

    Нагадаємо, 3 вересня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) ухвалила рішення затвердити граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період з 1 січня 2020 року. За даними відомства, це рішення буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.

     

    тарифи ПДВ Укрпошта послуги
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