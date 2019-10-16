Мінекономіки анонсувало великий розпродаж: Укразлізниця, Нафтогаз та Укрпошта мають позбутися «усього зайвого»



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Уряд розпочав оптимізацію державного майна

Уряд розпочав оптимізацію державного майна. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кабінет міністрів 12 жовтня ухвалив протокольне рішення щодо оптимізації майна, яке перебуває на балансі держави.

«У Мінекономіки є чіткий план щодо підвищення ефективності управління державним майном. Ми пропонуємо проаналізувати виявити таке майно, що неефективно використовується або ж є надлишковим, а після цього ухвалювати рішення щодо його відчуження і продажу. Першочергово це стосуватиметься збиткових і непрофільних підприємств та майна. Вони не мають лишатись надалі баластом для держави, в них з’явиться новий ефективний власник через електронні аукціони Прозорро.Продажі. Водночас, ухвалюючи рішення щодо об’єктів соціальної та культурної сфери, для кожного із них ми забезпечимо індивідуальний підхід, беручи до уваги думки громад, на території яких ці об’єкти знаходяться», - прокоментував рішення уряду перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.

Так, згідно з рішенням Уряду центральним органам виконавчої влади надано доручення ґрунтовно проаналізувати наявне на балансах надлишкове державне майно (будівлі, споруди) та визначитися щодо доцільності подальшого утримання такого майна на власному балансі. У разі якщо утримувати це майно недоцільно, органи влади мають ухвалити рішення щодо відчуження надлишкового майна у визначений законодавством спосіб.

Також, відповідно до урядового рішення щодо оптимізації майна АТ «НАК «Нафтогаз України», АТ «Українська залізниця», ПАТ «Укрпошта» мають проаналізувати надлишкові та непрофільні активи, які знаходяться на їхніх балансах та їхніх дочірніх підприємств (або заснованих ними суб’єктів господарювання), та визначитись щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку.

Зазначається, що продаж та передача в оренду майна здійснюватиметься на конкурентних засадах, за ринковою вартістю із застосуванням електронної системи Прозорро.Продажі.