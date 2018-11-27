Укрзалізниця на «новорічний» місяць забороняє повертати квитки онлайн



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Значна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу для їх подальшого перепродажу, - кажуть в «Укрзалізниці»

З 15 грудня по 15 січня через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде лише придбати

«Укрзалізниця» тимчасово з 15 грудня 2018 року до 15 січня 2018 року обмежує послуги з повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

«Укрзалізниця» тимчасово вводить обмежувальні заходи з придбання і повернення проїзних документів, щоб не допустити спекуляцій, зловживань з квитками та уникнути штучного дефіциту у період новорічно-різдвяних свят. Зокрема, з 15 грудня 2018 року по 15 січня 2019 року діятимуть обмеження на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок», - зазначається в повідомленні.

Спеціалісти «Укрзалізниці» проаналізували, що значна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім досить велика їх частина повертається у продаж перед відправленням поїзда. Такі дані свідчать про те, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. Щоб уникнути зловживань, з 15 грудня по 15 січня через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде лише придбати. Щоб їх повернути, необхідно буде звернутися до залізничної каси.

Крім цього, діятимуть обмеження щодо оформлення групових заявок на пасажирські перевезення, що, як правило, здійснюються туристичними фірмами. В період підвищеного попиту групові замовлення квитків можна буде оформлювати лише за наявності вільних місць у додаткових поїздах. Усі місця графікових поїздів будуть з’являтися для продажу у вільному доступі в онлайн-системі або у залізничних касах.

Як повідомлялося, такі обмежувальні заходи вперше були запроваджені минулого року та стали ефективними у боротьбі зі зловживаннями.