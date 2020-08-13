«Укрзалізниця» наступного тижня може отримати нового керівника



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Володимир Жмак може очолити «Укрзалізницю»

Уряд планує призначити голову правління «Укрзалізниці» 19 серпня

Кабінет міністрів України може призначити нового голову правління «Укрзалізниці» вже наступного тижня. Наглядова рада вже визначилася з кандидатурою.

Про це на брифінгу в Харкові заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, сьогодні Кабмін має отримати рекомендацію з кандидатом від спостережної ради «УЗ».

«Денис Анатолійович (Шмигаль, - ред.), сподіваюся, що на наступному засіданні уряду, у середу, якщо пройдемо всі процедури, розглянемо і буде новий керівник. Поки інформації немає, не зовсім правильно мені інформувати. Одержимо подання, можна буде комунікувати. Прізвище у ЗМІ обговорювалася», - зазначив Криклій.

За даними ЗМІ, на розгляд Кабміну подадуть кандидатуру Володимира Жмака.

Володимир Жмак – член наглядової ради аеропорту «Бориспіль». У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Також був радником президента «Київстару» – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії, два роки був членом ради Європейської бізнес-асоціації.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Іван Юрик змінив на посаді в. о. голови правління «Укрзалізниці» Желько Марчека.

«Укрзалізниця» з 2017 року залишається без повноцінного голови правління. Останнім таким керівником був поляк Войцех Бальчун. Після нього на посаді в. о. були Євген Кравцов, Желько Марчек та Іван Юрик.