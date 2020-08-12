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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» має повернутися до співпраці з Deutsche Bahn – Криклій

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    На початку року німці&nbsp;<span>планували надавати підприємницькі й технічні консультації та підтримку українській залізниці&nbsp;</span> - «Укрзалізниця» має повернутися до співпраці з Deutsche Bahn – Криклій
    На початку року німці планували надавати підприємницькі й технічні консультації та підтримку українській залізниці 

    Українська залізниця має поновити партнерство з німецькими колегами після покращення фінансової ситуації - міністр

    «Укрзалізниця» після покращення фінансової ситуації в компанії має повернутися до співпраці з Deutsche Bahn. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав в інтерв'ю виданню «Економічна правда».

    «До Deutsche Bahn ми будемо повертатися, але коли в «Укрзалізниця» брак ліквідності, я боюся, що нас не зрозуміють, якщо ми замовимо консалтинг на 80 млн гривень. Як мінімум, на вилах винесуть або міністерство, або «Укрзалізниця», або обох», - сказав міністр.

    Криклій додав, що такі трансформаційні речі важливі, але «спершу ми рятуємо людину, а потім покращуємо її стан».

    Як повідомлялося, 5 лютого 2020 року АТ «Укрзалізниця» підписало меморандум з німецькою компанією Deutsche Bahn AG про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства. Меморандум визначає етапи співробітництва української та німецької залізничних компаній. Передбачалося, що на початковому етапі буде укладено договір про співробітництво з оцінки діяльності «Укрзалізниці» і розроблення дорожньої карти щодо покращення її діяльності. Очікувалося, що цей етап триватиме три місяці.

    7 лютого «Укрзалізниця» оголосила тендер на надання консультаційних послуг з підвищення оперативної ефективності компанії, в якому взяла участь не тільки Deutsche Bahn. Початкова вартість послуг була встановлена на рівні 85,92 млн грн.

    В кінці березня цей тендер був скасований, а у квітні Владислав Криклій заявив, що «Укрзалізниця» перенесла на пізніший термін питання співробітництва з німецькою залізничною компанією.

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