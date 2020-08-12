Пасажири Інтерсіті+ зможуть отримувати знижки



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Вартість квитків на поїзди Інтерсіті+ тепер буде змінюватися

Отримати знижку до 40% можна, бронюючи квитки завчасно

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в «Укрзалізниці» запрацювала програма лояльності для тих, хто купує квитки на Інтерсіті+ заздалегідь. Про це йдеться в його Telegram-каналі 12 серпня.

Так, отримати знижку можна від 40 до 10% квитка.

«Ще на початку літа... «Укрзалізниця» почала здійснювати продаж квитків за 90 днів до дати поїздки. Тепер купівля проїзних документів заздалегідь ще й дозволяє економити кошти пасажирам», - написав міністр.

За його словами, «Укрзалізниця» розпочала програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+.

«Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, то можете заощадити до 40% на його вартості, якщо за 24-15 діб - 10% вартості. Знижка поширюється тільки на вагони 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+», - додав Криклій.

Нагадаємо також, що «Укрзалізниця» відновлює харчування, але не у всіх потягах. В «Укрзалізниці» звертають увагу, що купити харчі можна буде лише через вагон-буфет, а розвозити їжу візочками й доставляти її, як раніше, не будуть.

Також «Укрзалізниця» в рамках посилення безпеки перевезень встановить відеокамери у поїздах, а також тривожні кнопки. Окрім того, буде задіяна воєнізована охорона і підрозділи так званих провокаторів для попередження крадіжок на вокзалах.