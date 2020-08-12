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    Пасажири Інтерсіті+ зможуть отримувати знижки

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    <span>Вартість квитків на поїзди Інтерсіті+ тепер буде змінюватися</span> - Пасажири Інтерсіті+ зможуть отримувати знижки
    Вартість квитків на поїзди Інтерсіті+ тепер буде змінюватися

    Отримати знижку до 40% можна, бронюючи квитки завчасно

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що в «Укрзалізниці» запрацювала програма лояльності для тих, хто купує квитки на Інтерсіті+ заздалегідь. Про це йдеться в його Telegram-каналі 12 серпня.

    Так, отримати знижку можна від 40 до 10% квитка.

    «Ще на початку літа... «Укрзалізниця» почала здійснювати продаж квитків за 90 днів до дати поїздки. Тепер купівля проїзних документів заздалегідь ще й дозволяє економити кошти пасажирам», - написав міністр.

    За його словами, «Укрзалізниця» розпочала програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+.

    «Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, то можете заощадити до 40% на його вартості, якщо за 24-15 діб - 10% вартості. Знижка поширюється тільки на вагони 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+», - додав Криклій.

    Нагадаємо також, що «Укрзалізниця» відновлює харчування, але не у всіх потягахВ «Укрзалізниці» звертають увагу, що купити харчі можна буде лише через вагон-буфет, а розвозити їжу візочками й доставляти її, як раніше, не будуть.

    Також «Укрзалізниця» в рамках посилення безпеки перевезень встановить відеокамери у поїздах, а також тривожні кнопки. Окрім того, буде задіяна воєнізована охорона і підрозділи так званих провокаторів для попередження крадіжок на вокзалах.

    Укрзалізниця транспорт квиток Владислав Криклій
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