«Укрзалізниця» оприлюднила свіжий список потягів, що затримуються

Потяги затримуються від 30 хвилин до години

Низка потягів запізнюються через негоду

Сьогодні несприятливі погодні умови спровокували низку запізнень потягів по Україні. Наразі триває затримка чотирьох рейсів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

За інформацією перевізника, станом на 14.00 затримуються такі потяги:

№109 Херсон-Львів (затримка склала 1 годину);

№167 Одеса-Львів (затримка склала 50 хвилин);

№750 Івано-Франківськ-Київ (затримка склала 50 хвилин);

№26 Одеса-Рахів (затримка склала 30 хвилин).

«Укрзалізниця» просить громадян враховувати інформацію та слідкувати за її оновленням.

Нагадаємо, що через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 2 серпня виявився знеструмленим 529 населених пунктів.

Крім того, зранку у Західній Україні низка потягів прямує із запізненням через наслідки негоди.

Зазначимо, що на завтра в Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози і дощі у південних, східних та більшості центральних областей. Завтра у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, завтра дощі будуть у більшості областе, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.