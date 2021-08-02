Негода в Україні: без світла залишились 529 населених пунктів

Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

Негода продовжує бушувати в країні

Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 2 серпня виявився знеструмленим 529 населених пунктів. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в семи областях, а саме:

Львівська – 298 населених пунктів;

Закарпатська – 90 населених пунктів;

Івано-Франківська – 57 населених пунктів;

Тернопільська – 44 населених пункти;

Чернівецька – 16 населених пунктів;

Чернігівська – 14 населених пунктів;

Житомирська – 10 населених пунктів;

Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

На території окремих областей внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) загинуло 2 особи, частково пошкоджено покрівлі 2 житлових будинків, повалено 42 дерева. Повалені дерева розрізано та прибрано.

Від ДСНС залучалося 116 осіб та 26 одиниць техніки ДСНС, а саме:

Львівська область

1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло 2 особи. Дерево розрізано та прибрано. Від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 одиниць техніки.

Закарпатська область

1 серпня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю 2 житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізано та прибрано 28 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 60 осіб та 15 одиниць техніки.

Івано-Франківська область

1 серпня на території міст Калуш, Рогатин, Косів та сіл Ямниця, Павлівка, Підлужжя, Поляниця, Креховичі та Микуличин розрізано та прибрано 13 повалених дерев. Від ДСНС залучалося 48 осіб та 9 одиниць техніки.

До слова, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

У Києві під час потужної зливи 19 липня повалено та пошкоджено близько 380 дерев.