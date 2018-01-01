«Укрзалізниця» призначила дев’ять додаткових потягів на святкові дні у березні

На чотири святкові вихідні у березні вже призначені дев’ять додаткових поїздів

У святкові вихідні в березні «Укрзалізниця» призначила дев’ять додаткових поїздів. Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Twitter. «На ці святкові вихідні (а їх буде аж чотири) вже призначені дев’ять додаткових поїздів. У найближчі дні по найпопулярнішим напрямками ще



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Потяг «Укрзалізниці»

На чотири святкові вихідні у березні вже призначені дев’ять додаткових поїздів

У святкові вихідні в березні «Укрзалізниця» призначила дев’ять додаткових поїздів. Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Twitter.

«На ці святкові вихідні (а їх буде аж чотири) вже призначені дев’ять додаткових поїздів. У найближчі дні по найпопулярнішим напрямками ще призначимо додаткові поїзди», - написав Кравцов.

Так, поїзд № 224/223 Одеса - Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках.

Поїзд № 258/257 Одеса - Львів відправлятиметься 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня.

Поїзд № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня - у зворотному напрямку.

Поїзд № 177 Київ - Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня.

Поїзд № 152/151 Київ - Херсон здійснить рейси 8 березня.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня.

Поїзд № 179 Дніпро - Київ. Рейси 8 та 11 березня.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель курсуватиме 7 і 11 березня.

Призначено додатковий рейс швидкісного поїзду № 787/788 Харків - Костянтинівка на 7 і 8 березня.

Як повідомляв «Главком», в Україні вже можна придбати електронні квитки на електрички.

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%.