«Укрзалізниця» призначила дев’ять додаткових потягів на святкові дні у березні
- Сьогодні, 07:40
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Потяг «Укрзалізниці»
На чотири святкові вихідні у березні вже призначені дев’ять додаткових поїздів
У святкові вихідні в березні «Укрзалізниця» призначила дев’ять додаткових поїздів. Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Twitter.
«На ці святкові вихідні (а їх буде аж чотири) вже призначені дев’ять додаткових поїздів. У найближчі дні по найпопулярнішим напрямками ще призначимо додаткові поїзди», - написав Кравцов.
- Так, поїзд № 224/223 Одеса - Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках.
- Поїзд № 258/257 Одеса - Львів відправлятиметься 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня.
- Поїзд № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів курсуватиме 7 та 10 березня до Західної України, а 8 та 11 березня - у зворотному напрямку.
- Поїзд № 177 Київ - Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня.
- Поїзд № 152/151 Київ - Херсон здійснить рейси 8 березня.
- Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня.
- Поїзд № 179 Дніпро - Київ. Рейси 8 та 11 березня.
- Поїзд № 197/198 Київ - Ковель курсуватиме 7 і 11 березня.
- Призначено додатковий рейс швидкісного поїзду № 787/788 Харків - Костянтинівка на 7 і 8 березня.
Як повідомляв «Главком», в Україні вже можна придбати електронні квитки на електрички.
Нагадаємо, в «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%.