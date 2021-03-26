«Укрзалізниця» призначила спецрейси до «червоної» зони

Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів у «червоні» Чернівці й Закарпаття

«Укрзалізниця» призначила спеціальні рейси до Закарпаття та Чернівецької області, що потрапили до «червоної» зони.

Про це проінформувала пресслужба «УЗ».

З 27 березня «Укрзалізниця« виконуватиме спеціальні рейси для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити «червоні» зони у Чернівецькій та Закарпатських областях.

З Міністерством охорони здоров’я та Мінінфраструктури України погоджено наступні спеціальні залізничні рейси до та з Чернівецької області:

№7/8 Київ – Чернівці: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);

№136/135 Одеса – Чернівці: 28 березня, 2 та 4 квітня (рейси в зворотному напрямку: 27 березня, 1 та 3 квітня);

№117/118 Київ – Чернівці: 29 березня, 2 та 5 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 1 та 4 квітня).

До та з Закарпатської області:

№357/358 Київ – Рахів: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);

№13/14 Київ – Солотвино: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);

№81/82 Київ – Ужгород: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);

№45/46 Ужгород – Лисичанськ: 1 та 2 квітня (рейси у зворотному напрямку: 3 та 4 квітня);

№4/3 Запоріжжя – Ужгород: 28 березня, 2 та 4 квітня (рейси у зворотному напрямку: 29 березня, 3 та 5 квітня).

Продаж квитків на зазначені рейси відкрито з 21:00 26 березня.