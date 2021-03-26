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    «Укрзалізниця» призначила спецрейси до «червоної» зони

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; призначила спецрейси до &laquo;червоної&raquo; зони - «Укрзалізниця» призначила спецрейси до «червоної» зони
    «Укрзалізниця» призначила спецрейси до «червоної» зони

    Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів у «червоні» Чернівці й Закарпаття

    «Укрзалізниця» призначила спеціальні рейси до Закарпаття та Чернівецької області, що потрапили до «червоної» зони.

    Про це проінформувала пресслужба «УЗ».

    З 27 березня «Укрзалізниця« виконуватиме спеціальні рейси для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити «червоні» зони у Чернівецькій та Закарпатських областях.

    З Міністерством охорони здоров’я та Мінінфраструктури України погоджено наступні спеціальні залізничні рейси до та з Чернівецької області:

    • №7/8 Київ – Чернівці: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
    • №136/135 Одеса – Чернівці: 28 березня, 2 та 4 квітня (рейси в зворотному напрямку: 27 березня, 1 та 3 квітня);
    • №117/118 Київ – Чернівці: 29 березня, 2 та 5 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 1 та 4 квітня).

    До та з Закарпатської області:

    • №357/358 Київ – Рахів: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
    • №13/14 Київ – Солотвино: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
    • №81/82 Київ – Ужгород: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
    • №45/46 Ужгород – Лисичанськ: 1 та 2 квітня (рейси у зворотному напрямку: 3 та 4 квітня);
    • №4/3 Запоріжжя – Ужгород: 28 березня, 2 та 4 квітня (рейси у зворотному напрямку: 29 березня, 3 та 5 квітня).

    Продаж квитків на зазначені рейси відкрито з 21:00 26 березня.

    Теги: Запоріжжя Київ Закарпаття Одеса Укрзалізниця Ужгород Чернівці
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