«Укрзалізниця» призначила спецрейси до «червоної» зони
Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів у «червоні» Чернівці й Закарпаття
«Укрзалізниця» призначила спеціальні рейси до Закарпаття та Чернівецької області, що потрапили до «червоної» зони.
Про це проінформувала пресслужба «УЗ».
З 27 березня «Укрзалізниця« виконуватиме спеціальні рейси для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або залишити «червоні» зони у Чернівецькій та Закарпатських областях.
З Міністерством охорони здоров’я та Мінінфраструктури України погоджено наступні спеціальні залізничні рейси до та з Чернівецької області:
- №7/8 Київ – Чернівці: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
- №136/135 Одеса – Чернівці: 28 березня, 2 та 4 квітня (рейси в зворотному напрямку: 27 березня, 1 та 3 квітня);
- №117/118 Київ – Чернівці: 29 березня, 2 та 5 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 1 та 4 квітня).
До та з Закарпатської області:
- №357/358 Київ – Рахів: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
- №13/14 Київ – Солотвино: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
- №81/82 Київ – Ужгород: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
- №45/46 Ужгород – Лисичанськ: 1 та 2 квітня (рейси у зворотному напрямку: 3 та 4 квітня);
- №4/3 Запоріжжя – Ужгород: 28 березня, 2 та 4 квітня (рейси у зворотному напрямку: 29 березня, 3 та 5 квітня).
Продаж квитків на зазначені рейси відкрито з 21:00 26 березня.