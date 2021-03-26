Кличко про наміри маршрутників підняти ціни: Шантажувати людей і міську владу – неприйнятно

Міська влада останніх шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках.

Столична влада останніх шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках. А заяви приватних перевізників – шантаж людей і міської влади. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Щодо намірів перевізників підвищити тариф на перевезення, то нагадаю: міська влада останніх шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках. Приватні перевізники готують обґрунтування і попереджають за 7 днів організатора перевезень (департамент транспортної інфраструктури КМДА) і пасажирів. Обгрунтованість тарифу перевіряють контролюючі органи. В тому числі і Антимонопольний комітет, – сказав мер. – А намір Асоціації перевізників звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток я вже коментував і ще раз скажу: це маніпуляція! Приватні маршрутки – це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати працювати їм чи ні. Я розумію, що зараз складно всьому бізнесу. Криза зачепила всі його сфери. Але шантажувати людей і міську владу – це неприйнятно!» – підкреслив Кличко.

Мер столиці також звернувся до киян. «Із запровадженням суворих обмежень ми бачимо, які черги на зупинках громадського транспорту. Ті, кому не треба їхати на роботу чи в невідкладних справах, залишайтеся вдома. Не користуйтеся громадським транспортом! Дайте можливість доїхати на роботу тим киянам, які забезпечують діяльність критично важливих сфер міста. Бо, виходить, що в нас локдаун, зачинені заклади, установи – а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, київський міський голова обіцяє зробити все можливе для збереження нормального функціонування транспорту у місті, але звертається до киян з проханням користуватися ним лише за виняткової потреби.

Він зазначив, що сьогодні увесь громадський комунальний транспорт працює на маршрутах. Із наземного транспорту це – 1131 одиниця рухомого складу. – Тролейбуси, автобуси, трамваї. Працює і метро.