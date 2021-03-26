Кабмін повернув в «Укрзалізницю» Юрика, при якому збитки перевищили 12 млрд грн, – ексчиновник компанії

«Укрзалізниця» перебуває у критичному стані, і потребує реформи, яку «старий» кадр не забезпечить», – Людмирський

Призначення Івана Юрика в.о. керівника «Укрзалізниці» є незрозумілим, адже під його керівництвом компанія отримала десятки мільярдів збитків. Про це заявив ексначальник департаменту електропостачання «Укрзалізниці» Валерій Людмирський в ефірі телеканалу «Перший Діловий», коментуючи звільнення Володимира Жмака з посади керівника УЗ та призначення на його місце Юрика.

«Іван Юрик, який три роки займається фінансовими питаннями «Укрзалізниці», – це людина, яка працювала в наглядовій раді, потім членом правління, виконувачем обов’язків голови правління. І весь час відповідав за вертикаль фінансову. Тобто, 12 млрд збитку за 2020 й рік у порівнянні з 200 млн прибутку за 2017-й рік до його приходу – я думаю, що це «висока» оцінка його роботи», – сказав Людмирський.

Експерт зазначив, що здивований таким рішенням уряду, адже «Укрзалізниця» зараз перебуває у критичному стані, і потребує проведення системної реформи, яку «старий» кадр не зможе забезпечити.

«За інформацією, яку озвучив екскерівник «Укрзалізниці», 37% шляху – з простроченими термінами ремонту. Це навіть не критично, це – біда. Тобто – їздити не можна», – додав Людмирський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинив повноваження голови правління АТ «Українська залізниця» Володимира Жмака після того, як за його відставку проголосувала наглядова рада «Укрзалізниці». В.о. керівника призначили Івана Юрика.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян припускає, що звільнення Володимира Жмака з посади керівника «Укрзалізниці» пов’язане з переділом повноважень між групами впливу в оточенні президента.

В свою чергу економіст Борис Кушнірук також висловив переконання, що рішення звільнити Жмака свідчить про те, що доволі широке коло осіб, у тому числі і Наглядова рада компанії, не хочуть реформ. Вони хочуть зберегти «Укрзалізницю» у тому вигляді, який дозволить її подальше розграбування.