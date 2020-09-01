Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух



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У Коростенському районі Житомирської області 31 серпня стався вибух на залізничних коліях, де рухався вантажний поїзд з нафтопродуктами

Вибух стався біля Коростеня

На Житомирщині відновили рух залізничною колією, яка напередодні була пошкоджена внаслідок вибуху.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Станом на ранок рух залізничними коліями відновлений», - йдеться у повідомленні.

За словами Бунечка, кримінальна справа, відкрита через інцидент, перебуває на особистому контролі керівників правоохоронних відомств та розслідується за ч.1 ст.258 Кримінального Кодексу України як терористичний акт.

Раніше у Житомирській ОДА повідомили, що спроба підірвати поїзд з пальним могла спричинити катастрофу.

Нагадаємо, слідчі СБУ в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за статтею «терористичний акт» за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень», що транспортував пально-мастильні матеріали.

Вибух стався під час руху потягу, який транспортував із Республіки Білорусь 64 вагони із пальним. Через це було пошкоджено понад 3 метри рейок, що зупинило рух в цьому напрямку.