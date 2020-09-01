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    Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух

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    <span>У Коростенському районі Житомирської області 31 серпня стався вибух на залізничних коліях, де рухався вантажний поїзд з нафтопродуктами</span> - Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух
    У Коростенському районі Житомирської області 31 серпня стався вибух на залізничних коліях, де рухався вантажний поїзд з нафтопродуктами

    Вибух стався біля Коростеня

    На Житомирщині відновили рух залізничною колією, яка напередодні була пошкоджена внаслідок вибуху.

    Про це у Фейсбуці повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

    «Станом на ранок рух залізничними коліями відновлений», - йдеться у повідомленні.

    За словами Бунечка, кримінальна справа, відкрита через інцидент, перебуває на особистому контролі керівників правоохоронних відомств та розслідується за ч.1 ст.258 Кримінального Кодексу України як терористичний акт.

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    Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух
    Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух
    Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух
    Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух
    Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух
    Укрзалізниця відновила рух колією, де напередодні стався вибух

    Раніше у Житомирській ОДА повідомили, що спроба підірвати поїзд з пальним могла спричинити катастрофу.

    Нагадаємо, слідчі СБУ в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за статтею «терористичний акт» за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень», що транспортував пально-мастильні матеріали.

    Вибух стався під час руху потягу, який транспортував із Республіки Білорусь 64 вагони із пальним. Через це було пошкоджено понад 3 метри рейок, що зупинило рух в цьому напрямку.

     

    вибух нафтопродукти Укрзалізниця потяг Житомирщина
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