Житомирська ОДА: спроба підірвати поїзд з пальним могла спричинити катастрофу
Вночі ремонтні бригади терміново ремонтують зруйновані колії
Вибух стався під час руху потягу, який транспортував із Республіки Білорусь 64 вагони із пальним
Вибух на Житомирщині міг спричинити катастрофу, внаслідок якої б постраждали кілька сіл.
Про це повідомив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
За його словами, наразі встановлюються наслідки вибуху на перегоні «Сокорики-Бехи», що в Коростенському районі.
Він уточнив, що вибух стався під час руху потягу, який транспортував із Республіки Білорусь 64 вагони із пальним. Через це пошкоджено понад 3 метри рейок, що зупинило рух в цьому напрямку.
Також чиновник додав, що поїзд не пошкоджено, що і врятувало прилеглі села від катастрофи.
Наразі вночі ремонтні бригади терміново ремонтують зруйновані колії. Залізничне сполучення має бути відновлено протягом кількох годин.
Нагадаємо, слідчі СБУ в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за статтею «терористичний акт» за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень», що транспортував пально-мастильні матеріали.