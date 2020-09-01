Житомирська ОДА: спроба підірвати поїзд з пальним могла спричинити катастрофу



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Вночі ремонтні бригади терміново ремонтують зруйновані колії Фото: Віталій Бунечко, Facebook

Вибух стався під час руху потягу, який транспортував із Республіки Білорусь 64 вагони із пальним

Вибух на Житомирщині міг спричинити катастрофу, внаслідок якої б постраждали кілька сіл.

Про це повідомив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, наразі встановлюються наслідки вибуху на перегоні «Сокорики-Бехи», що в Коростенському районі.

Він уточнив, що вибух стався під час руху потягу, який транспортував із Республіки Білорусь 64 вагони із пальним. Через це пошкоджено понад 3 метри рейок, що зупинило рух в цьому напрямку.

Також чиновник додав, що поїзд не пошкоджено, що і врятувало прилеглі села від катастрофи.

Наразі вночі ремонтні бригади терміново ремонтують зруйновані колії. Залізничне сполучення має бути відновлено протягом кількох годин.

Нагадаємо, слідчі СБУ в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за статтею «терористичний акт» за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень», що транспортував пально-мастильні матеріали.