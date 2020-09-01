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    На Житомирщині невідомі намагалися підірвати потяг з бензином

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    <p>На перегоні &laquo;Сокорики-Бехи&raquo; під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух</p> - На Житомирщині невідомі намагалися підірвати потяг з бензином

    На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух

    Фото: СБУ

    СБУ розслідує справу як теракт

    Слідчі Управління Служби безпеки України в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень», що транспортував пально-мастильні матеріали.

    Про це повідомляється на сайті СБУ.

    «На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає», – йдеться в повідомленні.

    На місці події працює спільна слідчо-оперативна група Управлінь СБУ та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухо-технічної служби.

    Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

    До слова, СБУ інсценувала вбивство київського ІТ-бізнесмена.

    Білорусь вибух теракт СБУ потяг залізниця розслідування Україна Житомирщина пальне
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