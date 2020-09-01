На Житомирщині невідомі намагалися підірвати потяг з бензином



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На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух Фото: СБУ

СБУ розслідує справу як теракт

Слідчі Управління Служби безпеки України в Житомирській області розпочали кримінальне провадження за фактом підриву залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень», що транспортував пально-мастильні матеріали.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

«На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає», – йдеться в повідомленні.

На місці події працює спільна слідчо-оперативна група Управлінь СБУ та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухо-технічної служби.

Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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