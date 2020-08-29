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    Події в Україні

    У Дніпрі вибухнула автівка, є загиблий

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    Особу потерпілого встановлено - У Дніпрі вибухнула автівка, є загиблий
    Особу потерпілого встановлено
    Фото Нацполіції

    За попередніми висновками експертів вибухнула граната Ф-1

    У Дніпрі стався вибух у легковому авто. За інформацією ГУ НП у Дніпропетровській області, у результаті вибуху загинув 71-річний чоловік.

    «Подія сталася о 10.20 біля одного з ринків в Шевченківському районі. У момент вибуху в автомобілі знаходився лише водій. Постаждалий отримав тілесні ушкодження від яких помер у лікарні», – йдеться у повідомленні.

    На місце виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліціі, рятувальники та працівники вибухотехнічної служби. З місця події правоохоронці вилучили фрагменти магнітного збору, кільце та чеку. За попередніми висновками експертів вибухнути могла граната Ф-1.

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    У Дніпрі вибухнула автівка, є загиблий
    У Дніпрі вибухнула автівка, є загиблий
    У Дніпрі вибухнула автівка, є загиблий
    У Дніпрі вибухнула автівка, є загиблий
    Фото Нацполіції і «Днепр Оперативный»

    Особу потерпілого встановлено. Це житель Солонянського району. Інші особи та припарковані поруч автомобілі не постраждали.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося 25 серпня, на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.

    Нагадаємо, у гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух, загинув військовий.

    вибух Дніпро граната водій чоловік
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