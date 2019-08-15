Унікальний фестиваль автомотоавіатехніки та якісної музики «МСЛ Drive for Life Fest» стартує у Коломиї новини компаній



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Організатори підготували велику кількість змагань

Протягом 17-19 серпня 2019 року у місті Коломия, що на Івано-Франківщині, на аеродромі малої авіації відбуватиметься унікальний для України та Європи фестиваль автомотоавіатехніки та якісної музики під назвою «МСЛ Drive for Life Fest». Ця подія поєднує автомобільний, мотоциклетний, парашутний спорт, малу авіацію, повітряні кулі та пропонує відвідувачам насичену концертну програму. Цього року генеральним спонсором цієї масштабної спортивно-культурної події вперше виступає найбільший український оператор державних лотерей - «М.С.Л.»

У межах проведення фестивалю організатори підготували велику кількість виняткових для нашої країни змагань, серед яких родзинка – Відкритий чемпіонат України з боїв автомобілів. Також програма передбачає цілу низку інших спортивних подій, серед яких: етап Чемпіонату світу з автозвуку, Кубок України з парашутного спорту, Чемпіонат України з автослалому, стрибки з парашутом, виставка раритетних і спортивних автомобілів і мотоциклів, авто-, мотопарад тощо. Більше 100 учасників з понад 10 областей України змагатимуться на 10 локаціях за звання бути кращими у своїй дисципліні.

Окрім спортивної програми для відвідувачів «МСЛ Drive for Life Fest» заплановані виступи популярних музичних гуртів і виконавців. Серед них: «Антитіла», ONUKA, «ТНМК», «Тартак», «Фіолет», Jerry Heil, «Медовий Полин», One Light Inside, D.Marsh та Draft. Для поціновувачів більш танцювальної музики виступатимуть Dj Patrick Oushen, Dj Sky & Dj Konstantin Ozeroff і Dj Valentine.

Цей екстремальний автомотоавіа фестиваль відбуватиметься вже всьоме. Але вперше його генеральним спонсором виступає український оператор державних лотерей «М.С.Л.». Варто зазначити, що на гостей заходу очікує безліч яскравих активностей, приємних сюрпризів, розіграшів призів і незабутніх вражень від «М.С.Л.».

Щороку захід відвідують близько 20 000 шанувальників подібного виду дозвілля та відпочинку. Організатори відзначають, що проведення цього фесту має одразу кілька цілей, серед яких: популяризація активного способу життя, розвиток автоспорту та малої авіації, збільшення туристичної привабливості міста Коломия шляхом створення програми, де поєднуються екстремальні змагання та драйв-фестиваль.