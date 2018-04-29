УПЦ Київського патріархату звернулася до ООН через утиски

Патріарх Філарет заявив про погіршення становища релігійних організацій на території ОРДЛО

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату звернувся до міжнародної спільноти з приводу недотримання права на релігійну свободу на окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться у відкритому листі на сайті УПЦ КП. Патріарх Філарет звернувся до країн-учасниць Мінського процесу, Організації Об’єднаних Націй,



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Патріарх Філарет звернувся до країн-учасниць Мінського процесу, Організації Об’єднаних Націй, Євросоюзу та ОБСЄ

Патріарх Філарет заявив про погіршення становища релігійних організацій на території ОРДЛО

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату звернувся до міжнародної спільноти з приводу недотримання права на релігійну свободу на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться у відкритому листі на сайті УПЦ КП.

Патріарх Філарет звернувся до країн-учасниць Мінського процесу, Організації Об’єднаних Націй, Євросоюзу та ОБСЄ з проханням звернути увагу на «різке погіршення ситуації з дотриманням права на свободу совісті в ОРДЛО».

Філарет заявив, що священикам Київського Патріархату на окупованому Донбасі так звана «влада» самоназваних «республік» заявила про необхідність «зареєструватися за місцевим законодавством». А в разі, якщо протягом місяця релігійні громади УПЦ КП цього не зроблять — їх нібито позбавлять права на землю та майно, їхню діяльність заборонять, а священиків «вишлють з території республіки».

«У зв’язку з реальною загрозою істотного погіршення становища релігійних організацій на території ОРДЛО звертаюся до країн-учасниць «Мінського процесу» та до міжнародної спільноти із закликом вжити невідкладних заходів з метою не допустити ще більшого порушення принципів релігійної свободи в цьому регіоні», — йдеться у зверненні патріарха.

Раніше представники УПЦ КП направили до Європейського суду заяву щодо утисків храму в Сімферополі.