Ураган «Ханна» в Уельсі підняв з моря доісторичний ліс (фото)



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Скам'янілі дерева можна побачити між селами Борт та Ініслас у графстві Кередігіон Фото: Matthew Horwood/ Getty Images

Вчені кажуть, що ці дерева були під водою та піском 4,5 тис. років

Доісторичний ліс, який залишався похованим під піском та водою протягом 4,5 тис. років, раптово з'явився після урагану в Уельсі. Про це повідомляє Українська служба ВВС.

Під напором сильного вітру море відступило, оголивши поклади торфу, під яким ховалися дерева. Потім цей торф розвіяв вітер.

Скам'янілі дерева можна побачити між селами Борт та Ініслас у графстві Кередігіон.

У XVII столітті був записаний міф про загиблу під водою цивілізацію, яку називали «Затонулою сотнею».

Вважають, що ця територія була колись родючою землею з поселеннями, захищеними від повеней шлюзами і дамбами.

В легендах розповідається, що цю землю неодноразово затоплювали сильні шторми.

У VI столітті н.е. в цьому районі було затоплено 16 сіл, багато людей загинули.

Один з міфів розповідає, що ці родючі землі розташовані приблизно в 30 км на захід від нинішньої берегової лінії, в теперішній акваторії затоки Кардіган.