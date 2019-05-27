Принц Гаррі зробив новонародженому сину незвичайний подарунок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл з новонародженим сином Арчі Харрісоном

Герцог Сассекський після подорожі до Риму привіз своєму новонародженому сину Арчі міні-молот для гри в поло

Принц Гаррі, герцог Сассекський, після подорожі до Риму привіз своєму новонародженому сину Арчі міні-молот для гри в поло. Про це повідомляє видання Hello.

Так, у п'ятницю принц Гаррі був присутній на чемпіонаті з кінного спорту Sentebale ISPS Handa Cup Polo Cup в Римі. В якості подарунка з подорожі новоспечений батько привіз своєму синові іменний молот для гри в поло.

Молот забарвлений в білі, сині та червоні кольори - стилізація під прапор Великої Британії. Також на нього нанесений напис «Арчі».

Зазначено, що сам принц Гаррі є затятим гравцем у поло.

Як повідомлялось, 6 травня дружина принца Гаррі Меган Маркл народила первістка.

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл назвали свого новонародженого сина Арчі Харрісоном.

Також нагадаємо, що принц Гаррі і Меган Маркл оголосили в своєму акаунті в Instagram, що у їх новонародженого сина Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора не буде королівського титулу. Арчі буде відомий як «Майстер» після того, як Гаррі і Меган вирішили не давати йому одне з менших звань герцога Сассексского, граф Думбартон. Це сигнал про те, що пара хоче, щоб їхня дитина була «приватною особою», і у нього не буде королівського титулу. Гаррі, який колись мріяв про те, щоб не бути членом королівської сім'ї, говорив про те, що йому завжди було зручніше бути капітаном Уельсом в армії, ніж принцом Гаррі.