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    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні

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    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні

    Виставка проходить з 1912 року, в цьому році її можна відвідати з 21 до 25 травня

    Щороку на території Королівського госпіталю в Челсі, Лондон, Великобританія, проходить грандіозна виставка квітів Chelsea Flower Show. Відвідувачі можуть побачити мільйони квітів і композицій, які були підготовлені спеціально для цієї події.

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    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні
    Chelsea Flower Show. Як проходить щорічна виставка квітів в Лондоні

    Також всі охочі можуть придбати вподобані рослини. В рамках Chelsea Flower Show проходять тематичні концерти та пізнавальні заходи.

    Виставка проходить з 1912 року, в цьому році її можна відвідати з 21 до 25 травня. Вартість квитків становить від 37 до 107 фунтів стерлінгів.

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