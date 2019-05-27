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    Названі міста світу з найдорожчим та найдешевшим громадським транспортом

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    Названі міста світу з найдорожчим та найдешевшим громадським транспортом

    Найменше витрачають на громадський транспорт жителі Мехіко, Мумбаї і Буенос-Айресу - менше 20 доларів

    Найдорожчий проїзд у громадському транспорті серед півсотні мегаполісів світу зафіксований у Лондоні. Про це свідчать дані Deutsche Bank, який опублікував щорічний огляд цін і рівень життя у світі.

    В дослідженні є інформація про те, скільки коштує місячний квиток на громадський транспорт у 55 великих містах. Першу сходинку у рейтингу посів Лондон - в ньому проїзний на місяць обійдеться майже в $180, повідомляє dbresearch.com.

    Далі у рейтингу - Дублін, Окленд, Токіо і Нью-Йорк. У цих містах пасажири витрачають на громадський транспорт від $121 до 128 на місяць.

    Водночас найменше витрачають на громадський транспорт жителі Мехіко, Мумбаї і Буенос-Айресу - менше $20.

    Нагадаємо, у Києві столичні депутати підтримали проект Угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо оновлення трамвайного парку. У мерії кажуть, що зношеність вагонів Києва становить 89%.

    Джерело: ТСН

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