Уродженець Вірменії отримав вирок за незаконний збут колекції скіфських наконечників

Скіфські наконечники для стріл VII ст. до н.е, які мешканець Полтавщини намагався відправити до Польщі

Обвинувачений замаскував цінні речі під виглядом автомобільної деталі, яку через «Укрпошту» відправляв до Польщі

Автозаводський районний суд Кременчука Полтавської області визнав винним місцевого мешканця, уродженця Вірменії у контрабанді і затвердив угоду про визнання винуватості, якою передбачено три роки позбавлення волі, що замінено на один рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 30 червня.

За матеріалами справи у 2019 році обвинувачений під час виконання земляних робіт відшукав 25 предметів старовини: 23 наконечники для стріл, одну бляшку від кінської збруї та одну підвіска-амулет у формі колеса. Як згодом з’ясує експертиза Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса М.С.», ці речі є археологічною колекцією скіфських наконечників для стріл VII ст. до н.е. – IV ст. н.е. і належать до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

На початку 2021 року мешканець Кременчука через інтернет підшукав особу, яка мешкала у польському Вроцлаві і поголилася придбати цінні речі. Щоб приховати справжній вміст посилки, обвинувачений помістив предмети старовини у під пластикову кришку автомобільної деталі – трамблера, який обмотав поліетиленовою плівкою та помістив до картонного коробу. Під час відправлення посилки з відділення «Укрпошти» у Кременчуку обвинувачений вказав у заповненій митній декларації відомості про вміст відправлення: трамблер вартістю 1200 грн.

Однак посилка не дійшла до кінцевого адресата. Під час перевірки у столичному відділенні «Укрпошти» співробітники СБУ виявили цінні предмети та вилучили. У підсумку суд конфіскував у дохід держави ці старовинні предмети.

Додамо, що у середині квітня Октябрський райсуд засудив полтавця до трьох років тюрми. Причина – розміщення на сайті оголошення про продаж 53 скіфських наконечників для стріл. Покупець із Російської Федерації заплатив за наконечники 4,5 тис. рублів. Полтавець хотів відправити наконечники поштою, зазначивши в митній декларації, що відправляє «сувенір» (подарунок).