  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Уродженець Вірменії отримав вирок за незаконний збут колекції скіфських наконечників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скіфські наконечники для стріл VII ст. до н.е, які мешканець Полтавщини намагався відправити до Польщі - Уродженець Вірменії отримав вирок за незаконний збут колекції скіфських наконечників
    Скіфські наконечники для стріл VII ст. до н.е, які мешканець Полтавщини намагався відправити до Польщі
    Фото з відкритих джерел

    Обвинувачений замаскував цінні речі під виглядом автомобільної деталі, яку через «Укрпошту» відправляв до Польщі

    Автозаводський районний суд Кременчука Полтавської області визнав винним місцевого мешканця, уродженця Вірменії у контрабанді і затвердив угоду про визнання винуватості, якою передбачено три роки позбавлення волі, що замінено на один рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посилання на вирок від 30 червня.

    За матеріалами справи у 2019 році обвинувачений під час виконання земляних робіт відшукав 25 предметів старовини: 23 наконечники для стріл, одну бляшку від кінської збруї та одну підвіска-амулет у формі колеса. Як згодом з’ясує експертиза Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса М.С.», ці речі є археологічною колекцією скіфських наконечників для стріл VII ст. до н.е. – IV ст. н.е. і належать до культурних цінностей, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

    На початку 2021 року мешканець Кременчука через інтернет підшукав особу, яка мешкала у польському Вроцлаві і поголилася придбати цінні речі. Щоб приховати справжній вміст посилки, обвинувачений помістив предмети старовини у під пластикову кришку автомобільної деталі – трамблера, який обмотав поліетиленовою плівкою та помістив до картонного коробу. Під час відправлення посилки з відділення «Укрпошти» у Кременчуку обвинувачений вказав у заповненій митній декларації відомості про вміст відправлення: трамблер вартістю 1200 грн.

    Однак посилка не дійшла до кінцевого адресата. Під час перевірки у столичному відділенні «Укрпошти» співробітники СБУ виявили цінні предмети та вилучили. У підсумку суд конфіскував у дохід держави ці старовинні предмети.

    Додамо, що у середині квітня Октябрський райсуд засудив полтавця до трьох років тюрми. Причина – розміщення на сайті оголошення про продаж 53 скіфських наконечників для стріл. Покупець із Російської Федерації заплатив за наконечники 4,5 тис. рублів. Полтавець хотів відправити наконечники поштою, зазначивши в митній декларації, що відправляє «сувенір» (подарунок).

    Читайте також: Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)
    Теги: СБУ Полтавщина вирок археологія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уродженець Вірменії отримав вирок за незаконний збут колекції скіфських наконечників