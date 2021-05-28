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    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)

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    Цінні скарби шахраї намагалися вивезти за межі України - Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)
    Цінні скарби шахраї намагалися вивезти за межі України
    Фото: пресцентр Офісу генерального прокурора

    Поліція вилучила унікальні ювелірні вироби, які становлять культурну цінність для України

    За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено незаконне вивезення за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби. Про це інформує пресцентр Офісу генерального прокурора.

    Слідство з’ясувало, що на замовлення європейських клієнтів посередник домовився з кур’єром, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску «Ягодин». На митниці в особистих речах кур’єра було знайдено одинадцять підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

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    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)
    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)
    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)
    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)
    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)
    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)
    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)

    Вилучені ювелірні вироби є унікальними і становлять культурну та історичну цінність для країни. «Їх вивезення за межі України повинно відбуватись згідно із Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та з дозволу відповідного центрального органу виконавчої влади», – йдеться в повідомленні.

    Наразі стражі порядку проводять слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

    Після завершення досудового розслідування будуть вжиті заходи щодо передачі цінностей до Музейного фонду України.

    Відомо, що досудове розслідування здійснюється слідчими СУ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за сприяння Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Волинської митниці Держмитслужби України.

    Додамо, що вночі на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Peugeot здійснив наїзд на припаркований автомобіль.

    Теги: Національна поліція України прокуратура злочинність
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    Унікальні скарби Скіфської доби врятували від вивезення з України (фото)