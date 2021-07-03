США закликали Україну забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

Американське посольство звернулося до генпрокурорки Венедіктової

Сполучені Штати Америки закликали генерального прокурора України Іріну Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе із притягненням до відповідальності всіх причетних. Про це йдеться у заяві поосольства США.

«Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні», – зазначається в повідомленні.

Посольство також привітало рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок ексначальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Зазначимо, колишній очільник карного розшуку Олексій Пукач просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак Верховний суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

Нагадаємо, 3 травня США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвятили Всесвітньому дню свободи преси.