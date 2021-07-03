Не про Зеленського. Мендель розповіла, про що буде її книга

Колишня прессекретарка президента зізналася, що писати книжку було украй складно

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель натякнула, про що буде її книга, яка вийде вже у липні. Відео, у якому авторка зачитує анотацію до твору, з’явилося на її сторінці у Facebook.

«Писати цю книжку було вкрай складно. Я бралася до неї не раз, прописувала по кілька десятків тисяч слів – і закінчувала проекти. Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм», – підписала відео Юлія Мендель.

Вона, зокрема, зазначила, що ця книжка – спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 80-х, просто перед розвалом Союзу.

«Народженої у російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною. Яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у західного світу, об’їздивши десятки курсів та програм у Європі та США. Українка, яка щодня живе і працює з трьома мовами – українською, російською та англійською. Якій у дитинстві танцювалося однаково щиро під «Арлекино» та «Oops!...I Did It Again». Якій говорили, що не можна вступити до університету без хабара, але вона не мала грошей на хабар і вступила. Яка їздила по першу шенгенську візу, що її, мешкаючи у Києві, з реєстрацією у Херсоні, треба було отримувати у Донецьку, і яка тепер літає за безвізом. Українка, якій без упину твердили: «ти ж дівчинка», апелюючи до провінційних суспільних стандартів, і якій вдалося зберегти індивідуальність, щоб згодом почуватися рівною у світі чоловіків.

Ми покоління, народжене у радянських реаліях, але яке виросло на американській мрії. Сьогодні, як ніколи, час створювати нашу мрію, мрію кожного українця. Але для цього потрібно навчитися жити разом, приймати, усвідомлювати себе і свою роль у суспільстві. Любити країну – це поважати її. Складно сформувати ідентичність нації, не обмежуючи її і охоплюючи всю багатогранність. Але неможливо зробити це без намагання осмислити себе і обговорити це у межах суспільного діалогу. Я пропоную почати зі щирих спроб подивитися на нас з погляду досвіду українки, яка любить свою країну, і пропозиції прийняти одну з мільйонів правд, що створюють нашу Україну», – сказала Мендель.

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель написала книгу. У розмові з «Главкомом» Мендель повідомила, коли слід чекати книгу у продажу, але відмовилася надати додаткову інформацію.