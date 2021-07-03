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    Не про Зеленського. Мендель розповіла, про що буде її книга

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    Мендель зазначила, що її книжка &ndash; спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 80-х - Не про Зеленського. Мендель розповіла, про що буде її книга
    Мендель зазначила, що її книжка – спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 80-х
    Фото: pravda.com.ua

    Колишня прессекретарка президента зізналася, що писати книжку було украй складно

    Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель натякнула, про що буде її книга, яка вийде вже у липні. Відео, у якому авторка зачитує анотацію до твору, з’явилося на її сторінці у Facebook.

    «Писати цю книжку було вкрай складно. Я бралася до неї не раз, прописувала по кілька десятків тисяч слів – і закінчувала проекти. Ключовим питанням, яке постало переді мною, було те, що правда дуже багатолика і найчастіше витвережує. Тоді як більшість документальних матеріалів пишуть на підставі етичних норм, дипломатії та, будьмо відверті, бажання автора показати себе в позитивному ключі. Але не можна подавати правду, яка витвережує, залишаючись водночас позитивним героєм», – підписала відео Юлія Мендель.

    Вона, зокрема, зазначила, що ця книжка – спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 80-х, просто перед розвалом Союзу.

    «Народженої у російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною. Яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у західного світу, об’їздивши десятки курсів та програм у Європі та США. Українка, яка щодня живе і працює з трьома мовами – українською, російською та англійською. Якій у дитинстві танцювалося однаково щиро під «Арлекино» та «Oops!...I Did It Again». Якій говорили, що не можна вступити до університету без хабара, але вона не мала грошей на хабар і вступила. Яка їздила по першу шенгенську візу, що її, мешкаючи у Києві, з реєстрацією у Херсоні, треба було отримувати у Донецьку, і яка тепер літає за безвізом. Українка, якій без упину твердили: «ти ж дівчинка», апелюючи до провінційних суспільних стандартів, і якій вдалося зберегти індивідуальність, щоб згодом почуватися рівною у світі чоловіків.

    Ми покоління, народжене у радянських реаліях, але яке виросло на американській мрії. Сьогодні, як ніколи, час створювати нашу мрію, мрію кожного українця. Але для цього потрібно навчитися жити разом, приймати, усвідомлювати себе і свою роль у суспільстві. Любити країну – це поважати її. Складно сформувати ідентичність нації, не обмежуючи її і охоплюючи всю багатогранність. Але неможливо зробити це без намагання осмислити себе і обговорити це у межах суспільного діалогу. Я пропоную почати зі щирих спроб подивитися на нас з погляду досвіду українки, яка любить свою країну, і пропозиції прийняти одну з мільйонів правд, що створюють нашу Україну», – сказала Мендель.

    Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель написала книгу. У розмові з «Главкомом» Мендель повідомила, коли слід чекати книгу у продажу, але відмовилася надати додаткову інформацію.

    Юлія Мендель була прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року. Про звільнення стало відомо наприкінці квітня цього року.

    Мендель із 15 березня долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою». Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

    У квітні президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

    За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала Мендель. Вбрання прессекретарки президента прикувало до себе увагу користувачів соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності ї образу. Майже відразу після цього стало відомо про її відставку.

    Раніше Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

    Також Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

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    Теги: США хабар мова українська мова Володимир Зеленський Facebook Twitter президент вирок дом Юлія Мендель
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    Не про Зеленського. Мендель розповіла, про що буде її книга