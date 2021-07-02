«Справа за замовниками». Вдова Гонгадзе відреагувала на вирок Пукачу

«Правосуддя має настати для Гії, для родини, для країни. Ніколи не забуду», – заявила Мирослава Гонгадзе

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе прокоментувала рішення Верховного суду, який залишив у силі рішення про довічне ув'язнення колишнього голови кримінального розшуку МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

«21 рік триває розслідування. Вісім років тривав розгляд справи щодо вбивці, генерала Пукача, де він оскаржував своє покарання, довічне ув’язнення. Сьогодні Верховний Суд поставив крапку. Тепер усі виконавці понесли покарання», – написала Мирослава Гонгадзе у Facebook.

Вона також подякувала усім, хто підтримував її.

«У безвиході ми (з правозахисницею Валентиною Теличенко, – ред) не склали рук. Справа за замовниками. Суспільство їх знає. Правосуддя має настати для Гії, для родини, для країни. Ніколи не забуду», – резюмувала Мирослава Гонгадзе.

Зазначимо, колишній очільник карного розшуку Олексій Пукач просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак Верховний суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

Нагадаємо, 3 травня США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвятили Всесвітньому дню свободи преси.

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