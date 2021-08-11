Уряд дозволив звільнити очільницю Харківської обладміністрації

Обласну адміністрацію Айна Тимчук очолювала з листопада 2020 року

Нещодавно Тимчук стала фігуранткою гучного журналістського розслідування

Кабмін погодив звільнення голови Харківської обладміністрації Айне Тимчук. Обласну адміністрацію Айна Тимчук очолювала з листопада 2020 року. Про це у своєму телеграм-каналі написав народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Кабмін погодив звільнення Тимчук Айни Леонідівни з посади голови Харківської ОДА», – написав нардеп.

Наприкінці липня ЗМІ з'ясували, що голова Харківської ОДА Тимчук вела бізнес в анексованому Криму.

Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.

Її ексчоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники звертались до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчуків.