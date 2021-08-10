Старт проєкту «Інвестняня». Уряд оголосив про прийом заявок від бізнесменів

Кабмін нарешті прийняв всі необхідні підзаконні акти для запуску закону про інвестнянь

Кабінет міністрів ухвалив усі необхідні підзаконні акти для впровадження закону про «інвестнянь». Потенційні інвестори можуть подавати відповідні заявки, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Мінекономіки розробило цілу низку підзаконних актів для імплементації норм закону, щоб процес відбору інвестиційних проектів та надання державної допомоги відбувався прозоро та зрозуміло. Вже бачимо активність бізнесу як вітчизняного так і закордонного. Причому загальні оголошені інвестиції наразі складають понад 1,3 млрд дол. США. Основні галузі – агропереробка, виробництво, логістика, транспорт та туризм», – пояснила заступниця міністра економіки України Ірина Новікова.

Нагадаємо, законом України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні» передбачено підтримку проєктів з інвестиціями понад 20 млн євро.

Також серед обов'язкових вимог до проєктів – не менш як 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15%.

Вперше про програму «інвестиційна няня» президент Володимир Зеленський та тодішній очільник уряду Олексій Гончарук заявив на економічному форумі в швейцарському в Давосі в січні 2020 року.

Проєкт «інвестняня»: з тими, хто вкладає в Україну понад $100 млн, держава укладає пряму інвестиційну угоду, яка базується на англійському праві, і надає персонального «опікуна» від Кабінету міністрів України, який володіє п’ятьма мовами та допомагає розв'язувати складні питання в режимі 24 години на добу і сім днів на тиждень. Це стосується і іноземних, і українських інвесторів.

Разом з тим існує думка, що ніякі «інвестняні» Зеленського не залучать інвестиції в умовах боргів зеленій енергетиці. Раніше Кабінет міністрів погодив законопроєкт з поправками до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.



