Очільник поліції Києва Крищенко підтвердив свою відставку

Андрій Крищенко був главою поліції Києва з 2015 року

Крищенко не оприлюднив причини відставки, натомість подякував поліцейським столиці

Глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Таким чином він підтвердив чутки про своє звільнення, які з’явились ще минулого тижня. Про це він написав у своєму фейсбуці.

За його словами, рапорт про відставку задовільнили вчора.

«Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили. Більше ніж п‘ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва... Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою. Честь маю!», – написав Крищенко.

Водночас, він не повідомив, що послужило причиною його рішення.

Нагадаємо, 5 серпня «Главком» писав, що Крищенко готується піти у відставку і, нібито, вже подав відповідну заяву.

Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Крищенко поки що не звільнений і продовжує виконувати свої обов'язки.

Андрій Крищенко був главою поліції Києва з 2015 року. До цього очолював Головне управління внутрішніх справ Харкова (2015 рік), Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Донецькій області (грудень 2014 го), був в. о. голови Слов'янської райдержадміністрації у 2014 році та займав низку інших посад в правоохоронних органах.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

При цьому голова фракції «Слуги народу» у парламенті Давід Арахамія припускає, що восени Арсену Авакову можуть запропонувати посаду віцепрем’єр-міністра України.

Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк.

16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.

Існує думка, що внутрішня політика чинної влади та раптова відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть призвести до фактичного розвалу системи МВС, яке в нинішніх умовах перекриває як внутрішні й зовнішні виклики, так і кризові ситуації.

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