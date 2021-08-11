Карантин в Україні продовжать до жовтня

Кабмін продовжить режим надзвичайної ситуації в країні

Через поступове погіршення ситуації з коронавірусом в Україні продовжать адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації на ще два місяці, тобто до 1 жовтня. Про це на засіданні уряду 11 серпня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, «фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом».

Для цього, заявив Шмигаль, уряд закупив 15 тисяч кисневих концентраторів для лікування ушпиталених українців, а загалом майж 100% ліжок мають підведений кисень.

Адаптивний карантин в Україні запровадили з 24 лютого. Відповідно до нього, регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації. Наразі всі регіони «зелені», хоча деякі з них не відповідають показникам цієї зони.

Раніше глава МОЗ назвав термін продовження карантину в Україні. Віктор Ляшко заявив, що у випадку, якщо на території країни збережеться зелений рівень епідемічної небезпеки, освітній процес розпочнеться без будь-яких карантинних обмежень, лише з тими карантинними правилами для всіх громадських закладів.

Крім того, головний санлікар відреагував на чутки про вересневий локдаун. «Ситуація погіршується в окремих регіонах, але загалом причин говорити про погіршення ситуації немає», – наголосив Кузін.

Натомість українські вчені прогнозують «вибух» захворюваності на Covid-19.

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