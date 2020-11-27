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    Зеленський призначив нових голів в двох областях

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    Тепер посаду голови Одеської ОДА буде займати Сергій Гриневецький - Зеленський призначив нових голів в двох областях
    Тепер посаду голови Одеської ОДА буде займати Сергій Гриневецький

    Одещина і Харківщина отримала нових керівників обладміністрацій

    Олексій Кучер був звільнений з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Відповідний указ 27 листопада підписаний президентом Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Ще одним указом Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА. Ним стала Айна Тимчук.

    Крім того, президент підписав указ, яким звільнив В'ячеслава Овечкіна від тимчасового виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації.

    Тепер посаду голови Одеської ОДА буде займати Сергій Гриневецький. Відповідний указ був підписаний у п'ятницю.

    Володимир Зеленський, вручаючи посвідчення Гриневецькому висловив сподівання, що він гарно впорається зі своєю посадою, адже він родом з Одеси, й повинен добре знатися на її проблемах та потребах.

    Володимир Зеленський вручив посвідчення Сергію Гриневецьком

    Володимир Зеленський вручив посвідчення Сергію Гриневецьком

    Зазначимо, Гриневецький прийшов на посаду зі стажем роботи в 38 років. Він навчався в Одеській національній академії харчових технологій, пізніше закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування. Має освіту інженера-механіка. Новий голова Одеської ОДА є ставлеником Труханова й представляє його партію Довіряй Ділам. 

    Нагадаємо, 25 листопада Кабінет міністрів України погодив звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА і призначення Тимчук.

    Раніше Зеленський звільнив керівників Сумської, Одеської та Івано-Франківської областей. Разом з тим глава держави призначив тимчасово виконуючих обов'язки керівників цих ОДА.

    Згодом Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА.

     

    Теги: Одещина Харківщина Володимир Зеленський президент
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