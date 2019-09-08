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    Уряд Джонсона гарантував вихід Британії зі складу ЄС 31 жовтня

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    Уряд Бориса Джрнсона дотримується свого плану Brexit - Уряд Джонсона гарантував вихід Британії зі складу ЄС 31 жовтня
    Уряд Бориса Джрнсона дотримується свого плану Brexit

    Останній шанс для ЄС уникнути жорсткого Brexit – погодитися на британські ініціативи

    Британський уряд дотримується свого плану Brexit і не буде домагатися затримки виходу Британії з ЄС. Як повідомляє Reuters, про це заявили два міністри уряду Бориса Джонсона.

    Ці заяви стали рекцією на заяву про відставку міністера з питань праці та пенсій Амбер Радд через виключення з лав партії депутатів, які не підтримали план жорсткого Brexit.

    Коментуючи цю заяву, міністр закордонних справ Домінік Рааб  заявив, що проводячі  «інтенсивні переговори» в Брюсселі, уряд Джонсона не буде відходити «від того, що деякі описують як жорстку стратегію Brexit».

    «Виборці розуміють, що ми повинні дотримуватися плану», - пояснив Рааб.

    Останній шанс для ЄС уникнути жорсткого Brexit – погодитися на британські ініціативи, які будуть озвучені 17 жовтня на засіданні Європейської Ради, додає міністр фінансів Сахід Джавід.

    «Прем'єр-міністр піде на засідання ради 17 та 18 жовтня, і він намагатиметься укласти угоду з ЄС. Проте він не буде просити про продовження на цій зустріч», - заявив Джавід.

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