СБУ затримала контрабанду в Ужгороді: ділки хотіли ввезти техніки на 100 мільйонів



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В Україну хотіли нелегально ввести смартфонів і техніки на 100 млн гривень Фото: СБУ

Замість задекларованих автозапчастин правоохоронці виявили смартфони, ноутбуки та іншу оргтехніку

В Україні контрабандисти намагалися ввезти партію смартфонів та іншої техніки більш ніж на 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 4 червня.

«На Закарпатті співробітники Служби безпеки України припинили незаконне ввезення з Європи партії дорогих смартфонів і портативної техніки відомих світових брендів більш ніж на 100 млн гривень», - сказано в повідомленні.

Затримання відбулося на пункті пропуску Ужгород, на кордоні зі Словаччиною.

Відзначається, що під час огляду вантажівки замість задекларованих автозапчастин співробітники СБУ виявили партію брендових смартфонів, ноутбуків та іншої оргтехніки. Крім того, до протиправної діяльності причетна одна з київських фірм-імпортерів і брокерська компанія.