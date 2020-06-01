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    Суспільство

    На кордоні України зі Словаччиною та Молдовою відновили роботу пункти пропуску

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    На українсько-молдовській ділянці кордону відновили роботу три пункти пропуску - На кордоні України зі Словаччиною та Молдовою відновили роботу пункти пропуску
    На українсько-молдовській ділянці кордону відновили роботу три пункти пропуску

    З 9.00 на кордоні зі Словаччиною почав працювати пункт пропуску «Вельке Слеменце» (з українського боку – «Малі Селменці»)

    На українсько-словацькій ділянці кордону станом на 1 червня відновив роботу пункт пропуску «Вельке Слеменце» (з українського боку – «Малі Селменці») у режимі з 8:00 до 20:00. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Зазначається, що раніше на цій ділянці в повному обсязі запрацював пункт пропуску «Убля» (з українського боку – «Малий Березний»).

    Стосовно українсько-молдовської ділянки сьогодні відновили роботу автомобільні пункти пропуску «Крива» (з українського боку – «Мамалига»), «Мирне» (з українського боку – «Табаки») та «Брічень» (з українського боку – «Росошани»).

    Як повідомлялося,  Словаччина та Молдова збираються відновити роботу пунктів пропуску на кордоні з Україною.

    На кордоні зі Словаччиною з 1 червня відновлюються роботи таких пунктів пропуску:

    «Вишнє Немецьке» (з українського боку –  «Ужгород») лише для легкового та вантажного автомобільного сполучення; «Убля» (з українського боку  – «Малий Березний») в повному обсязі; «Вельке Слеменце» (з українського боку – «Малі Селменці») в повному обсязі з 08.00 до 20.00.

    Прикордонна поліція Молдови поінформувала, що з 1 червня планує відновити роботу автомобільних пунктів пропуску «Крива» (з українського боку – «Мамалига»), «Мирне» (з українського боку – «Табаки») та «Брічень» (з українського боку – «Росошани»).

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    До відома, в Україні станом на 1 червня лабораторно підтверджено 24 012 випадків Covid-19. За добу 340 нових випадків. Найбільше випадків захворювання на COVID-19 за останню добу зафіксовано у Києві - 58, Ріненській області - 57, Львівській області - 31.

    Держприкордонслужба Молдова Словаччина Ужгород Україна поліція
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