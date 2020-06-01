Відсьогодні в Україні запустять поїзди: що треба знати пасажирам



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У понеділок в 06:12 першим запустять поїзд «Інтерсіті +» за маршрутом Київ-Костянтинівка

Через 75 днів потяги знову виходять на рейки

Епідемія коронавірусу вдарила по перевезеннях і паралізувала залізницю. З 18 березня «Укрзалізниця» обслуговувала лише вантажні потяги, а одиничними спецрейсами скористалися українці, які поверталися на батьківщину. І ось через 75 днів потяги знову виходять на рейки.

Куди поїдуть поїзди

Як розповів «РБК-Україна» речник «Укрзалізниці» Сергій Щур, першим запустять поїзд «Інтерсіті +» за маршрутом Київ-Костянтинівка. Він відправиться з вокзалу «Київ-Пасажирський» у понеділок, 1 червня, о 06:12. Загалом цього дня на південь, центр та схід України вирушать 29 поїздів. Рейси обрані виходячи з того, як регіони виходили на другий етап ослаблення карантину з відновленням перевезень.

Ситуація з коронавірусом в західних областях відклала запуск транспорту в цьому напрямку на кілька днів. Ужгород, Івано-Франківськ, Хмельницький та Ковель приймуть шість поїздів далекого прямування тільки з 4 червня.

Але частина західних регіонів у ці дні зовсім без залізничних перевезень не залишиться - приміські електрички запускають Тернопіль, Івано-Франківськ та Хмельницький. Загалом 1 червня на маршрути вийдуть понад 200 таких поїздів у 10 областях України.

В самій «Укрзалізниці» на питання про терміни запуску інших маршрутів в проблемні регіони послалися на Кабінет міністрів та відсутність рішень місцевих комісій з надзвичайних ситуацій. Від позиції уряду так само залежить відновлення міжнародних рейсів.

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Квитків на всіх не вистачить

Минулого тижня відкрився продаж квитків через електронний сервіс «Укразлізниці» і в касах. Вже тут на пасажирів чекають перші обмеження. Через карантинні заходи доступно тільки 50% місць у вагонах класу «купе» і «люкс» (не більше двох осіб), а також у поїздах «Інтерсіті», де пасажирів будуть розсаджувати в шаховому порядку.

Загальні та плацкартні вагони поки не вийдуть з депо, оскільки в них складніше забезпечити дистанцію між пасажирами. Спікер «Укрзалізниці» Сергій Щур запевнив, що ситуацію регулярно моніторитимуть, інструкція щодо роботи плацкартів очікується згодом.

Обмежений перелік маршрутів і відсутність бюджетних варіантів, ймовірно, позначиться на заповненості навіть запропонованих 50% місць. На 1 червня все ще можна купити квитки на усі заявлені поїзди, у тому числі на такі популярні напрямки:

«Інтерсіті» 763 Київ-Одеса - 1 200 гривень за перший клас;

«Інтерсіті» 722К і 726К Київ-Харків - 970 і 370 гривень за перший і другий класи відповідно;

126К Київ-Костянтинівка - 1922 гривень за люкс і 560 гривень за купе;

738О Київ-Дніпро - 740 гривень за купе.

При цьому на дати перед довгими вихідними на Трійцю вільних місць помітно менше. Втім, продаж за кілька діб відкрито не на всі анонсовані поїзди, а рішення про додавання нових складів можуть прийматися щодня.

Що стосується чуток про можливе підвищення цін на квитки, то ще минулого тижня міністр інфраструктури Владислав Криклій виключив таку можливість.

Без чаю, але з посиленою дезінфекцією

Про те, що карантин ще не закінчився, нагадають при посадці і під час самої поїздки. Щоб потрапити до вагону, необхідно пройти перевірку температури та мати захисну маску. Пасажирам рекомендують по можливості не пересуватися всередині поїзда, окріп можна буде отримати лише у свій посуд, а від продажу кави і чаю взагалі тимчасово відмовилися.

У кожному вагоні пообіцяли встановити санітайзер, а провідники щогодини мають робити прибирання. Сам рухомий склад перед відправленням буде проходити посилену дезінфекцію, а постільна білизна - додаткову обробку.

Також біля залізничних кас на вокзалах нанесено розмітку для дотримання дистанції в чергах. Крім того, по гучномовцю будуть нагадувати правила перебування в приміщеннях вокзалів.

Що стосується приміських електричок, то як в них будуть контролювати 50% заповненості - поки не зрозуміло. Оскільки частина пасажирів купує квитки вже у вагоні.

Що далі

Відновлення автобусних і залізничних перевезень поряд з внутрішніми перельотами відповідають першому етапу плану Міністерства інфраструктури, який оприлюднили в середині травня. На другому - запустять 100% приміських електричок і всі поїзди, крім сезонних. Вони курсуватимуть вже на третьому етапі разом з міжнародними.

У будь-якому випадку нинішня динаміка поширення коронавірусу говорить про те, що «Укрзалізниця» буде нарощувати пасажиропотік. Компанія заявляє, що готова гнучко реагувати на попит і призначати поїзди на більш популярні дати і напрямки. Зокрема, вже з 1 червня купити квиток можна буде за 90 днів до дати відправлення.

Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.

Також міністр інфраструктури запевняв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.