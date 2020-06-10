Уряд планує зобов’язати іноземців подавати біометричні дані при оформленні віз



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Відмова подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи

Кабмін розробив відповідний законопроєкт

Кабінет міністрів пропонує зобов'язати іноземців та осіб без громадянства подавати свої біометричні дані під час оформлення віз.

Уряд розробив та схвалив на своєму засіданні відповідний законопроєкт.

Про це свідчить текст проєкту.

У проєкті пропонуються зміни до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Тепер для іноземців та осіб без громадянства обов’язково подавати свої біометричні дані під час оформлення віз.

Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Вказано, що реалізація закону не потребуватиме додаткових видатків з держбюджету.

Нагадаємо, раніше у 2019 році комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував Верховній раді прийняти законопроєкт №9402, яким пропонувалося дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.

Нагадаємо, у кінці 2018 року Кабмін вніс відповідний закон до Ради попереднього скликання.