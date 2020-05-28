Німеччина відмовила Онищенку в політичному притулку



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Якщо рішення підтвердить суд, Онищенку залишатиметься виїхати до РФ

Олександра Онищенка просять покинути Німеччину

Німеччина відмовилася надавати політичний притулок колишньому українському нардепу Олександру Онищенку. Його також просять покинути країну.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що на початку травня Федеральне відомство міграції та біженців Німеччини відмовило Онищенку в політичному притулку і попросило його терміново залишити країну. Також повідомляється, що два роки тому посольство Німеччини в Іспанії відмовило йому у видачі візи для оформлення посвідки на проживання після того, як Онищенко влаштувався директором своєї компанії, яка займається купівлею елітних коней.

За словами адвоката, колишній нардеп вже подав апеляцію на відмову і зможе перебувати на території Німеччини, поки не завершиться розгляд. Якщо йому не вдасться залишитися, він може виїхати до Росії, оскільки у нього є російське громадянство.

Нагадаємо, раніше Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.

Як відомо, Онищенко звинувачується в організації «газових схем».

13 травня на засіданні Вищого антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екснардепу Олександру Онищенку у «газовій справі».

«Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.

Зголом стало відомо, що Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині. Проте німецька сторона до сьогодні не винесла рішення про екстрадицію Онищенка.

Онищенко влітку 2016 року втік з України.

3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.