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    У світі

    Польща депортувала 33 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон з Чехією

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    Українці легально в&rsquo;їхали до&nbsp;Польщі&nbsp;25 та 27 травня і мали зараз перебувати на двотижневій обсервації - Польща депортувала 33 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон з Чехією
    Українці легально в’їхали до Польщі 25 та 27 травня і мали зараз перебувати на двотижневій обсервації

    Затриманим українцям заборонили в’їзд у Польщу і скасували робочі візи

    Польські прикордонники 27 травня затримали 33 громадян України, які у чотирьох мікроавтобусах намагалися нелегально перетнути польсько-чеський кордон у місцях, де це на даний час це заборонено.

    Усім затриманим українцям анульовано візи, на них накладено штрафи і зобов’язано виїхати з Польщі, інформує Надбужанський відділ Прикордонної служби Польщі.

    «У середу, 27 травня, прикордонники з відділу в місті Згожелєц, патрулюючи «зелений кордон», затримали у населеному пункті Соколовська Любавського повіту чотири мікроавтобуси, які прямували у напрямку Чехії. Водії транспортних засобів мали намір перетнути кордон, оминаючи прикордонний та санітарний контроль. Під час перевірки з’ясувалося, що в мікроавтобусах (на чеській та польській реєстрації) подорожувало разом з водіями загалом 33 громадянина України віком від 20-ти до 60-ти років та двоє чехів віком 45 і 60 років»,- йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, українці легально в’їхали до Польщі 25 та 27 травня і мали зараз перебувати на двотижневій обсервації.

    Комендант прикордонного відділу у місті Згожелєц анулював українцям національні візи з правом на працю і вручив рішення про необхідність залишення території Польщі. У рішенні також йдеться про тимчасову заборону на в’їзд до Польщі та Шенгенської зони.

    На українців накладено штрафи за спробу нелегального перетину кордону.

    Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 23 376 осіб, з них 1051 особа померла, а 11 016 одужали. З 30 травня у Польщі запроваджується четвертий етап пом’якшення карантинного режиму.

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