Президент пропонує скасувати візи для деяких країн



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Володимир Зеленський у Кам'янці-Подільському зустрівся з туроператорами

Зеленський придумав, як заохотити приїжджати в Україну іноземних туристів

Президент України Володимир Зеленський пропонує скасувати візи для іноземних туристів. Мова йде про туристів з Китаю, Австралії, Нової Зеландії та арабських країн.

Про це він заявив на нараді з представниками туристичної сфери, передає сайт президента.

За його словами, він поставить завдання МЗС України розглянути лібералізацію візового режиму для іноземних туристів. Зокрема, пропонується скасувати візи для громадян таких країн:

Китай

Австралія

Нова Зеландія

Арабські країни

«Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, - ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста», - зауважив Зеленський.

Також повідомляється, що, за оцінками туроператорів, іноземний турист перебуває в Україні в середньому три-чотири дні та витрачає 120-150 доларів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині. Сьогодні він зустрівся з представниками туристичного бізнесу та викликав обурення у журналістів через те, що не дотримується карантину.

Нагадаємо, що лише вчора, 3 червня, пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.

«Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов, усе там перевірив», – сказав він під час огляду ремонту дороги на Хмельниччині.

Варто наголосити, що уряд України забороняє діяльність з надання послуг громадського харчування в приміщеннях до 5 червня. Дозволено працювати тільки літнім майданчикам, в тому числі під тентами. За одним столом дозволено знаходитися не більше ніж чотирьом відвідувачам одночасно.



