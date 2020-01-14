Уряд почав працювати над трирічним бюджетом графіка



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В Україні запровадили середньострокове бюджетування

Міністерство фінансів України почало підготовку бюджетної декларації на 2021-2023 роки.

Про це повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

«Бюджетний процес ніколи не завершується. Починаємо підготовку 3-річної декларації на 2021-2023 роки», — повідомила Маркарова.

Зазначимо, що складання бюджету на 3 роки передбачене законом про середньострокове бюджетне планування. Ним передбачається, що уряд має планувати основні показники бюджетних доходів та видатків не на рік, а на 3 роки. При цьому, щороку парламент, як і раніше, голосуватиме за бюджет на наступний рік, який залишається головним фінансовим документом

Зазначимо, що середньострокове бюджетне планування не передбачає встановлення точних цифр, а лише передбачає ухвалення приблизних прогнозних показників державних доходів і видатків. Точні бюджетні показники як і раніше будуть встановлювати законом про державний бюджет на поточний рік.