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    Уряд почав працювати над трирічним бюджетом

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    Уряд почав працювати над трирічним бюджетом

    В Україні запровадили середньострокове бюджетування

    Міністерство фінансів України почало підготовку бюджетної декларації на 2021-2023 роки.

    Про це повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

    «Бюджетний процес ніколи не завершується. Починаємо підготовку 3-річної декларації на 2021-2023 роки», — повідомила Маркарова.

    Зазначимо, що складання бюджету на 3 роки передбачене законом про середньострокове бюджетне планування. Ним передбачається, що уряд має планувати основні показники бюджетних доходів та видатків не на рік, а на 3 роки. При цьому, щороку парламент, як і раніше, голосуватиме за бюджет на наступний рік, який залишається головним фінансовим документом

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    Зазначимо, що середньострокове бюджетне планування не передбачає встановлення точних цифр, а лише передбачає ухвалення приблизних прогнозних показників державних доходів і видатків. Точні бюджетні показники як і раніше будуть встановлювати законом про державний бюджет на поточний рік.

     Читайте також: Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин: Ризик обвальної девальвації гривні зростає

     

    економіка бюджет Держбюджет фінанси уряд Оксана Маркарова
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