Яким буде курс гривні? Голова Ради Нацбанку зробив важливий прогноз



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Офіційний курс гривні до долара за 2019 рік зріс на 16,9%, - голова Ради НБУ

Богдан Данилишин не виключає обвальної девальвації

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин в інтерв’ю «Главкому» розповів, що на сьогодні приплив іноземного капіталу не збільшує золотовалютні резерви.

За словами Данилишина, у поточній ситуації іноземний капітал зміцнює гривню, збільшує темпи зростання імпорту і зменшує темпи зміни експорту. «Як наслідок, на фоні укріплення гривні зростає від’ємне сальдо торговельного балансу. При зміні вектору руху капіталу на його відтік з ринків, які розвиваються, зростає ризик обвальної девальвації гривні до основних світових валют», - наголосив голова Ради Нацбанку.

Данилишин зазначив, що офіційний курс гривні до долара за 2019 рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року. «Гривня укріплюється завдяки припливу капіталу на ринок ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України – ред.) і сезону продажу врожаю 2019 року, що був великим. Національний банк стримує зміцнення гривні інтервенціями, але робить це таким чином, що обидва фактори все ж впливають на курс», - підкреслив голова Ради Нацбанку.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

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