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    Новини

    Уряд повідомив кількість розмінованих населених пунктів

    ДСНС вилучили більше 27 000 вибухонебезпечних предметів від початку бойових дій лише на одній&nbsp;Чернігівщині - Уряд повідомив кількість розмінованих населених пунктів
    ДСНС вилучили більше 27 000 вибухонебезпечних предметів від початку бойових дій лише на одній Чернігівщині
    фото: ДСНС

    Національна поліція відновила роботу на 64% деокупованих територій

    Станом на сьогодні спеціальними службами було розміновано понад 370 населених пунктів, на звільнених територіях. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    За його словами, у 445 населених пунктах відновили роботу заклади охорони здоров’я, освітиу понад 450 населених пунктах. Послуги мобільного звʼязку та інтернету відновлено у понад 760 населених пунктах.

    Також стало відомо, що Національна поліція відновила роботу на 64% деокупованих територій.

    Крім цього ДСНС звітувало, що на Чернігівщині вилучили більше 27 000 вибухонебезпечних предметів від початку бойових дій.

    А на Київщині відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів. На них задіяно близько 475 транспортних засобів.

    Нагадаємо, недуги, якими люди зазвичай хворіли, наприклад, у 60 років, тепер будуть виявляти і в 45-50-річному віці, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі. Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

    За словами міністра, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна Чернігівщина Київщина Україна поліція уряд окупація #stoprussia
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    Уряд повідомив кількість розмінованих населених пунктів