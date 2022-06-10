Уряд повідомив кількість розмінованих населених пунктів

ДСНС вилучили більше 27 000 вибухонебезпечних предметів від початку бойових дій лише на одній Чернігівщині

Національна поліція відновила роботу на 64% деокупованих територій

Станом на сьогодні спеціальними службами було розміновано понад 370 населених пунктів, на звільнених територіях. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у 445 населених пунктах відновили роботу заклади охорони здоров’я, освіти – у понад 450 населених пунктах. Послуги мобільного звʼязку та інтернету відновлено у понад 760 населених пунктах.

Також стало відомо, що Національна поліція відновила роботу на 64% деокупованих територій.

Крім цього ДСНС звітувало, що на Чернігівщині вилучили більше 27 000 вибухонебезпечних предметів від початку бойових дій.

А на Київщині відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів. На них задіяно близько 475 транспортних засобів.

Нагадаємо, недуги, якими люди зазвичай хворіли, наприклад, у 60 років, тепер будуть виявляти і в 45-50-річному віці, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі. Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За словами міністра, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби.