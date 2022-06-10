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    Політика

    Колаборант зі «слуг» отримав 40 тис. на житло

    Нардеп-колаборант Олексій Ковальов до початку війни отримував державну компенсацію на житло у столиці - Колаборант зі «слуг» отримав 40 тис. на житло
    Нардеп-колаборант Олексій Ковальов до початку війни отримував державну компенсацію на житло у столиці
    фото: Facebook Ковальова

    Мажоритарник, який утік на окуповану Херсонщину, до війни жив у Києві за державний кошт

    Колишній представник «Слуги народу» у Верховній Раді Олексій Ковальов до початку повномасштабного російського вторгнення отримував компенсацію на житло у Києві.

    Про йдеться у матеріалі руху «Чесно» на «Главкомі» Хто з нардепів бере гроші з бюджету на житло під час війни?.

    Незадовго до втечі на окуповану територію Ковальов отримав 38,2 тис. грн на оренду столичного житла. Зазначається, що це була компенсація за січень-лютий 2022 року.

    Нагадаємо, що після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.

    На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.

    Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.

    У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

    Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.

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    Теги: Верховна Рада депутат Україна партія Слуга народу колабораціонізм
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    Колаборант зі «слуг» отримав 40 тис. на житло