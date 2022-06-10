Колаборант зі «слуг» отримав 40 тис. на житло

Нардеп-колаборант Олексій Ковальов до початку війни отримував державну компенсацію на житло у столиці

Мажоритарник, який утік на окуповану Херсонщину, до війни жив у Києві за державний кошт

Колишній представник «Слуги народу» у Верховній Раді Олексій Ковальов до початку повномасштабного російського вторгнення отримував компенсацію на житло у Києві.

Про йдеться у матеріалі руху «Чесно» на «Главкомі» Хто з нардепів бере гроші з бюджету на житло під час війни?.

Незадовго до втечі на окуповану територію Ковальов отримав 38,2 тис. грн на оренду столичного житла. Зазначається, що це була компенсація за січень-лютий 2022 року.

Нагадаємо, що після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.

На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.

Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.