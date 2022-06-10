Чому Румунія та Болгарія обійшли нас на шляху до ЄС та НАТО

Членство в ЄС та НАТО це про принципи, а не про сервіс

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Несколько дней назад дискутировал с офицером, который искренне не понимал почему Болгария и Румыния в ЕС и НАТО, а мы нет.

Он был в Болгарии. В прошлом году. У них до сих пор на заправках кассеты продают. Те самые магнитофонные кассеты. А дороги? Когда мы жалуемся на наши дороги, то просто не видели дороги Болгарии. Про бедность я промолчу, но она там сразу бросается в глаза. В Румынии с дорогами чуть лучше, но с медициной настоящий ад. Он чуть не умер когда чем-то отравился. Чиновники хотят тебя обилетить, как наши. Инфраструктуры нет. Интернет никакой. Какая это Европа? У нас со всем этим лучше.

Пришлось объяснить, что членство в ЕС и НАТО это про принципы, а не про сервис

И это о доступе к общим финансам, возможностям и ресурсам. В Украине действительно все прекрасно с интернетом. Он быстрый и недорогой. Магазины работают у нас допоздна и даже в воскресенье, чего в ЕС почти нет. У нас есть много такого, в чем мы сильно опередили уровень комфортности и сервиса в Европе. Но есть и обратная сторона медали. И это не про сервис, а про принципы.

Мой знакомый работает юристом у известного киевского застройщика. Тот запустил какой-то проект в Болгарии. И решил, по-киевской старой привычке, сэкономить на выполнении некоторых условий строительства. Но выяснилось, что «порешать», как он привык в Киеве, в Софии оказалось невозможно. От слова совсем. Суд он проиграл. После чего... был вынужден все исправлять, включая восстановление повреждений ландшафта и выплаты компенсаций. Мой приятель сказал тогда очень меткую фразу:

«Это у нас, если в суд идёт какой-то гражданин и олигарх, то изначально понятно, что этот гражданин проиграет, потому что финансовый ресур условного олигарха выше, а это базовое условие для победы в украинском суде. В Болгарии победит тот, кто ДОКАЖЕТ свою правоту в состязательном процессе без нарушения законодательства».

В Румынии есть коррупция. И есть аналог нашего НАБУ, называется DNA. Только эффективность этого органа на порядок выше

Настолько выше, что успехи в борьбе с коррупцией и системные реформы уже отразились на экономике страны – по данным Международного валютного фонда, в 2016 году, именно на фоне антикоррупционных процессов, румынский ВВП вырос на немалые 5%.

Когда в 2017 году правительство Румынии приняло скандальное решение об освобождении от уголовной ответственности сотен осужденных коррупционеров, то на улицы вышли сотни тысяч румын. В итоге, власть пошла напопятую. Да и олигархов у них нет, а у нас есть.

Помните, я я выше писал о доступе к общим финансам, возможностям и ресурсам ЕС и НАТО? И кто хочет дать эти возможности нашим олигархам? Точно не европейцы. Поэтому, когда Румыния выполнила дорожную карту для вступления в ЕС и НАТО, то стала членами этих структур. Без олигархов.

Так вот, подведём итог. Вступление в ЕС и НАТО – это финал пути, который состоит из государственных реформ, взросления общества и осознания, что это надо самому государству и гражданам больше, чем кому-то ещё

И надо провести немало реформ в Украине. Потому что это нам самим надо и это упростит нашу жизнь. При этом борьба с коррупцией – это все же сегодня базовое условие для принятия Украины в ЕС и НАТО. Коррупция есть везде, и в ЕС, и в США, и в Канаде, и в Израиле, и в Британии. Но в этих странах с ней системно борются, ломают схемы и наказывают коррупционеров. А у нас власть активно имитирует борьбу и борется с антикоррупционными органами. Напомнить о саботаже результатов конкурса по выбору Главы САП? И поэтому тоже мы не в ЕС и НАТО.

Те же Румыния и Болгария не являются идеальными странами, но они выполнили список условий для вступления и проведя реформы стали членами ЕС и НАТО. Понимаете? Нам надо делать тоже, а не искать особый путь. Тем более, что его не существует.

Для Украины вступление в ЕС и НАТО это шанс не только улучшить что-то в сервисе, но и окончательно попрощаться с советским прошлым. Значит нам пора понять, что это надо нам самим, не искать какие-то оправдания себе, не спрашивать чем лучше другие страны, а делать все для того, чтоб наша Украина изменилась и стала лучше. Надо идти к цели. Идти и достигать её. Потому что менять Украину к лучшему в наших интересах. А все остальное это лишь сопутствующие бонусы.

Джерело: блог Борислава Берези

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